Tonzão e Laranjinha se desentendem após confusão: 'Vai prejudicar a gente'

Tonzão e Darlan Laranjinha se desentenderam depois da formação da segunda roça de A Fazenda 2023 (Record).

Darlan pontuou que o aliado estava prejudicando o grupo dos crias com suas últimas atitudes.

Laranjinha: "Briga com os outros vai prejudicar a gente também."

Tonzão: "Não, não estou prejudicando ninguém, não. Papo reto."

Laranjinha: "Faz um bagulho individual com as pessoas e que... entendeu?"

Tonzão: "Estou dando o papo reto agora e eu te deixei brigar..."

Laranjinha: "Porque tem outras pessoas no grupo também que você vai acabar prejudicando. Com a sua estratégia de jogo, está atacando os outros aí, os outros vão atacar a gente. O jogo não se trata só de você, não."

Tonzão: "Você está peidando para eles."

Laranjinha: "Peidando para eles nada, eu estou fazendo o meu jogo. Você quer fazer o seu, então a gente não joga junto. Quer ficar dando tiro à toa."

Tonzão: "Você que sabe, dando tiro não, dando papo reto. Fica de falsidade o tempo todo, quer ficar de leva e traz toda hora."

Laranjinha: "Vai ficar dando chilique à toa..."

Tonzão: "Que chilique à toa, papo reto, o meu jeito é esse."

Laranjinha: "Primeiro tu era o cara que aconselhava, agora tu é o cara..."

Tonzão: "Eu sou do conselho e dá papo reto."

Mais tarde, Simioni e Cariúcha criticaram Tonzão também.

Simioni: "Os meninos tinham combinado dele votar na Jaque, aí ele sabonetou e votou no Shay. Aí parece que o Laranjinha não gostou muito e falou: 'mas para que você levantou essa bandeira agora de votar no Shay?'. Ainda teriam uma desculpa de falar que era por causa da punição, aí não quis fazer o que o grupo falou."

Cariúcha: "Ele joga lá e cá."

Simioni: "Falou que não ia votar com a Jaque porque não ia se indispor com as meninas, que elas estão fortes lá fora."

Cariúcha: "Ninguém sabe se elas estão fortes lá fora."

Simioni: "O que te falei? Eu estou no foco dele, a gente sente."

Cariúcha: "Tomara que ele saia então, amiga."

