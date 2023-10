Roque, do SBT, é diagnosticado com covid-19 e segue internado

Gonçalo Roque, 86, assistente de palco do SBT, foi diagnosticado com covid-19, segundo boletim médico do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

Roque está consciente, respondendo a estímulos, em estado estável e respirando sem ajuda de aparelhos, informou ainda o hospital em nota enviada a Splash. Não há previsão de alta.

O que aconteceu?