'Resgate Kelmiro': Ramiro e Kelvin não se cansam de dominar Terra e Paixão

Não é de hoje que Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) se tornaram os personagens mais queridos de "Terra e Paixão". No capítulo desta quarta (4), a dupla voltou a roubar os holofotes com cenas que foram da ação ao romance em poucos segundos.

Na trama do folhetim, Kelvin estava prestes a viajar novamente para o exterior quando seu amado Rams foi ao seu resgate para impedi-lo de embarcar. Horas antes, o capanga de Antônio (Tony Ramos) havia incentivado o amigo a ir para Nova York, mas a saudade acabou falando mais alto.

Desolado com mais uma partida de Kelvin, Ramiro pegou o carro e saiu em alta velocidade para não deixá-lo entrar no avião. O jagunço, inclusive, atirou no pneu da van que transportava o amigo para assegurar que não teria chances dele partir.