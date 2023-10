Ramiro explode de paixão e faz loucura de amor por Kelvin em Terra e Paixão

Ramiro (Amaury Lorenzo) não conseguirá mais esconder sua paixão por Kelvin (Diego Martins) em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. O capanga de Antônio (Tony Ramos) não conseguirá se distanciar de novo do amado e o impedirá de viajar para Nova York.

Nos próximos capítulos do folhetim, Ramiro ficará desolado com mais uma viagem de Kelvin para o exterior. O garçom do Naitandei marcará uma despedida no bar antes de sua partida, mas o jagunço nem terá coragem de ir se despedir do amigo.