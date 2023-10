A Fazenda: Público do UOL acredita que deve haver expulsão após homofobia

As falas homofóbicas ditas por Yuri e outros peões de A Fazenda 2023 (Record) após embates com Lucas Souza foram um dos principais assuntos nas redes sociais nesta quarta-feira (04).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A emissora informou em nota que se pronunciará ao vivo sobre o acontecido. Apresentadora, Adriane Galisteu também confirmou que "colocará os pingos nos is" durante o programa que exibirá ainda a segunda Prova do Fazendeiro.

Uma enquete UOL mediu a opinião do público quanto as falas dos peões e, em uma parcial às 21h, 93,65% dos votos apoiavam a expulsão dos peões que foram homofóbicos com Lucas.

Apenas 6,35% consideravam a possível expulsão um exagero.

Vote:

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Você acha que as falas homofóbicas contra Lucas devem resultar em expulsão? Resultado parcial Total de 79 votos 93,67% Sim, homofobia é crime e os peões devem ser expulsos! imagem: Reprodução/PlayPlus 6,33% Não, expulsão é exagero. Eles devem ser advertidos apenas imagem: Reprodução/Playplus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 79 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu