Piqué desrespeitou acordo feito com Shakira sobre guarda dos filhos

Quase um ano após a finalização do divórcio, Piqué não cumpre o acordo feito com Shakira sobre a guarda dos filhos, diz o jornalista espanhol Colate Vallejo-Nagera.

Durante a negociação da guarda das crianças, ficou acordado que elas morariam em Miami com a mãe, mas Piqué exigiu o direito de vê-las ao menos dez dias por mês. Na realidade, ele só passa três dias por mês nos Estados Unidos com as crianças.

Ele passou o último final de semana com os filhos. "Piqué chegou em Miami na sexta. Ficou com os filhos num hotel. Ontem, pegou um voo de volta a Barcelona", afirmou o jornalista no programa Y Ahora Sonsoles.