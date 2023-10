Peoa é favorita para se tornar Fazendeira, aponta parcial da enquete UOL

Apesar de ter causado duas punições para a casa toda, Jaquelline é a favorita para se livrar da segunda roça e se tornar a terceira Fazendeira de A Fazenda 2023 (Record).

Favoritismo de Jaquelline. Segundo a parcial da enquete do UOL, a peoa é a preferida para ganhar a dinâmica, somando 70,17% dos votos.

Nesta quarta-feira (4), a ex-BBB 18 também causou uma punição, agora não proposital. Após não cumprir a regra do toque de chamada, foi repreendida e a casa foi punida com 24 horas sem a piscina.

Por outro lado, Sander Mecca e Darlan Laranjinha surgem como os menos favoritos a vencer a dinâmica e escapar da roça. Enquanto o primeiro recebeu 21,79%, o último contabilizou apenas 8,04% dos votos.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Resultado parcial Total de 780 votos 71,41% Jaquelline imagem: Edu Moraes / Record 8,46% Laranjinha imagem: Edu Moraes / Record 20,13% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record

