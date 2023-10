Onde está Wagner em 'Elas por Elas'? Marido ressurge e cria novo mistério

A falta de respostas deixou Renée desolada e a obrigou a pedir a ajuda da irmã, Érica (Monique Alfradique), após ser despejada. Para se reerguer, ela conta com o apoio dos filhos para fazer a sua padaria bombar. Contudo, um novo mistério promete movimentar mais uma vez a vida do trio.

Nos próximos capítulos do folhetim, Wagner aparecerá observando a família de longe e sem se comunicar. O rapaz estará com uma feição triste, o que indica que ele pode ter fugido sem ter a intenção de prejudicá-los.

Com Wagner rondando a nova vida de Renée, ficará claro que ele esconde alguma coisa importante da família. O mistério, no entanto, só deve ser resolvido no futuro.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.