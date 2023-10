Nadja reclama de postura de Lucas e dispara: 'Não é meu amigo'

Nadja não gostou das atitudes de Lucas ontem em A Fazenda 2023 (Record), e deixou isso em evidência para André e Cariúcha. Veja o que a peoa reclamou.

Em papo com Cariúcha, Nadja destacou: "Ele é parceiro aqui, mas ele não é meu amigo. Nem de jogo [é parceiro]... ontem ele falou assim: 'você é a minha terceira prioridade de salvar'. Eu falei: 'não existe terceira prioridade de salvar, tu está me mandando eu me lascar para lá'. Meu olho está bem aberto, não sou besta."

Cariúcha concordou e apontou que a peoa era esperta de ficar atenta ao participante.

Pouco tempo depois, Nadja reclamou de Lucas para André. De acordo com ela, o ex de Jojo Todynho só "quer causar" e "fazer VT" no reality rual.

Após o papo com a peoa, André conversou com Lucas e o alertou sobre tomar cuidado com suas reações e falas no programa.

Ontem, após a formação da segunda roça, o peão discutiu com Tonzão e bateu boca com Darlan Laranjinha. Além disso, foi alvo de comentários homofóbicos de Yuri, Laranjinha, Cariucha e Simioni.

