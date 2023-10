Miss Venezuela ganhou imóvel milionário de grupo que saqueou petrolífera

Claudia Paola Suárez Fernández, modelo que representou a Venezuela no concurso Miss Mundo de 2007, ganhou um apartamento de quase R$ 5 milhões (US$ 950 mil) de uma quadrilha que saqueou US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões) da Petróleos de Venezuela, principal empresa estatal do país, segundo reportagem do El País.

De acordo com um relatório confidencial da Unidade de Inteligência da Instituição Financeira de Andorra (Uifand), o empresário Luis Mariano Rodríguez Cabello, suposto líder da rede, deu à miss o imóvel no edifício Parque Residencial Campo de Oro, em Caracas, no ano de 2010.

O esquema