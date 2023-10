Leão: Homofobia em A Fazenda vai além do jogo e merece punição com expulsão

Os espectadores de A Fazenda 2023 (Record) têm se mobilizado nas redes sociais em prol da expulsão de Darlan Cunha, 35, e Yuri Meirelles, 22, pelas atitudes homofóbicas que tiveram contra Lucas Souza, 22.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, ressaltou que o fato de Lucas ser heterossexual não invalida a homofobia nos comentários contra ele. "Não importa o que a pessoa [agredida] é. O que importa é a intenção da mensagem. A mensagem, em si, é preconceituosa. Então, o que o Lucas sofreu na mão do Darlan e do Yuri foi preconceito [homofóbico]."

Leão Lobo concorda com Dieguinho e defende que a atitude é passível de expulsão. "Eles estão realmente sendo homofóbicos e isso precisa de uma punição, porque extrapola o jogo. No meu entender, é uma agressão tão forte quanto uma cuspida, um tapa na cara. Quem pede a expulsão de Yuri e Darlan está correto - e deveria pedir a da Cariúcha também."

Leão recordou que muitos casos de homofobia que começam no discurso terminam em assassinato. "Essas 'brincadeirinhas' é que levam, muitas vezes, um ser humano LGBTQIA+ à morte. Elas estimulam, reforçam o preconceito, e aí um enlouquecido desses vai e mata uma pessoa só porque ela é LGBT assumida."

Dieguinho comemorou a confirmação de que a Record vai se posicionar sobre o assunto no programa de hoje. "O público quer uma resposta da Record, e a Record vai dar essa resposta hoje ao vivo - o que já é uma excelente notícia, porque o que estávamos acostumados em outros anos é a emissora simplesmente ignorar e seguir como se nada tivesse acontecido."

Ele não acredita, porém, que a Record será tão rígida quanto deveria com os peões homofóbicos. "Você queria expulsão? Saiba que você não está na Globo, mas na Record. O 'sabão' vai vir antes da expulsão. Se acontecer de novo, com certeza vai haver uma expulsão - e o público vai pressionar para que isso aconteça."

Leão: O grande jogador joga como Rachel Sheherazade: para o público

Durante a formação da Roça desta semana em A Fazenda 2023, Cariúcha, 33, continuou defendendo sua tese de Rachel Sheherazade, 50, dizer que ela tem uma doença e classificou como racismo o suposto discurso.

Leão Lobo ressaltou que o grande trunfo de Sheherazade está em crescer aos olhos do público e não dos colegas de confinamento. "A gente ouviu tão bem [o que a ex-SBT disse] que é até cômico ouvir outra pessoa insistindo numa coisa que é mentira, falando como se tivesse certeza. O grande jogador é aquele que joga como a Rachel: para o público, não para a casa."