Kevin Spacey é hospitalizado após suspeita de ataque cardíaco

Kevin Spacey, 64, foi levado ao hospital às pressas na última segunda-feira (4), no Uzbequistão. O ator já teve alta e está bem.

Spacey falou sobre o incidente em um discurso no mesmo dia, no festival de cinema Tashkent International Film Festival. A informação é do jornal britânico The Sun.

Ele estava no museu Afrasiyab quando teve o mal-estar. "Hoje, passei por algo inesperado aqui. Estava observando murais extraordinários nas paredes e, de repente, senti meu braço inteiro adormecer por cerca de oito segundos. Eu deixei para lá, mas disse às pessoas que estavam comigo e fomos imediatamente ao hospital."