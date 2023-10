Kayky Brito: o passo a passo de tudo o que aconteceu antes do acidente

Imagens mostram reação de Bruno de Luca ao ver acidente Imagem: Reprodução

Chegada na orla. Edivan Martins, funcionário do quiosque na Barra da Tijuca onde estavam os atores, disse que os dois chegaram ao local por volta de 0h30, pouco antes de Kayky ser atropelado por um carro de aplicativo.

De acordo com o funcionário, os dois não chegaram ao local alcoolizados. "Eles chegaram bem. Eles chegaram conversando, brincaram comigo e se sentaram no deck, atrás do bar. Eles ficaram brincando, pediram as bebidas para eles beberem, vodca, energético, e isso. Eles estavam tranquilos", afirmou à imprensa, em 6 de setembro.

Edivan contou que eles pediram seis doses de vodca. "Cada um bebeu três, e um energético", lembrou. Ele também ressaltou que nunca tinha visto Bruno e Kayky no local: "Trabalho ali há dois anos. É a primeira vez".

Vídeo. Kayky aparece conversando com Bruno De Luca e uma mulher, que não teve o nome divulgado, em um vídeo obtido pelo Domingo Espetacular (Record). Ele tenta interagir e beijar o rosto da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo amigo.

Semanas antes, no entanto, o Balanço Geral (Record) conversou com duas testemunhas do acidente. Uma delas afirmou que Kayky teria tentado beijar uma amiga no rosto, mas foi repreendido por Bruno. "A gente estava sentada, aí vimos a primeira parte que ele quase foi atropelado. Daí, uma conhecida da gente, que aparece no vídeo, atravessou para comprar uma cerveja. Eles encostaram o carro do outro lado e atravessaram. Aí, ficaram lá conversando com ela."