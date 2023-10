Jojo Todynho comenta sobre Cariúcha: 'Ela respinga no meio dos nossos'

Jojo Todynho publicou uma série de Stories no seu perfil do Instagram na tarde desta quarta-feira (04) e comentou a participação de Cariúcha em A Fazenda 2023 (Record).

Exemplo. "Prometi que não ia falar nada, mas vou hablar mesmo pra que no dia que acontecer a tal roça da pessoa, eu não ser mais uma pra chutar cachorro morto, então vou mandar o papo reto aqui pra deixar registrado. A moça lá, a voz do povo, vulgo Cariúcha, vai sair e como exemplo pra todas as pessoas que acham que podem sobressair em cima dos outros com maldade, mentiras e que não vai dar nada".

Voltas da vida. "Mas a vida da volta. Às vezes o karma pode até demorar, mas às vezes pode vir de jatinho. Triste, não por ela, mas pela família. Tenho todos os meus erros mas meu maior medo é envergonhar minha família, meus amigos, quem está ao meu redor. Faço tudo pra que fiquem bem, resguardo ao máximo"

Respingar. "Ela respinga no meio dos nossos. Ela fica aí como exemplo pra você pensar 2 vezes antes de ir pra podcast se meter em história que não lhe convém. Para não desmerecer a conquista dos outros".

Saída. "Ela vai sair achando que tá por cima da carne seca, que tá com tudo, mas quando ela se der conta da realidade, que a ficha cair, ela vai ver como é na pele".

Estereótipo. "A Cariúcha foi pro reality para ser estereotipada com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta. Que é favelada, sem conteúdo, tudo que é de ruim, eles querem envolver pessoas pretas. E a Cariúcha, burra, que me dá um ódio, foi pra reafirmar isso. Garota, acorda pra vida. Que você saia e recomece, porque todo mundo tem direito de fazer uma aula de letramento racial e aprender, porque você tem que aprender".

