Homem que assediou repórter da Globo é indiciado por importunação sexual

Enquanto trazia as informações sobre ação contra afogamentos em Maricá, a jornalista foi surpreendida por um homem que tentou beijar seu rosto.

Ela conseguiu empurrar o homem com o braço esquerdo para evitar o beijo sem seu consentimento. Assim, ela seguiu ao vivo pela afiliada da Globo explicando o trabalho da Defesa Civil nas praias.

Horas depois, Bianca Chaboudet publicou um vídeo do ocorrido nas redes sociais e relatou que a situação lhe trouxe uma "sensação horrível".

Hoje passei pela primeira vez por esse tipo de situação. Estava em uma praça, comércio funcionando, ao vivo e uma pessoa aleatória passou e tentou me dar um beijo no rosto. "Ah, mas foi no rosto." Só eu sei o quanto me desestabilizou pra continuar a notícia. Minhas pernas ficaram bambas. Ele ainda parou atrás do meu equipamento e falou mais algumas coisas que não consegui ouvir por ter continuado a notícia. Foi uma sensação horrível. Bianca Chaboudet

A repórter também agradeceu as mensagens de carinho e o apoio de amigos e colegas de profissão após o episódio de assédio. "Estou bem! Um pouco assustada ainda, mas bem!", desabafou.

Ela encerrou sua mensagem pedindo para que as pessoas não invadam as entradas ao vivo dos jornalistas. "E aproveito a oportunidade pra dizer que todo tipo de invasão nas entradas ao vivo são muito ruins! Deixa o repórter numa situação de vulnerabilidade, perdido no conteúdo que quer passar pro pessoal que está assistindo", finalizou.