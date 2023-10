Filho de Faustão diz estar confiante para dividir palco com filho de Gugu

João Silva, filho de Fausto Silva, usou seu perfil no Instagram para mostrar um pouco dos ensaios para a Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck.

Confiança: "A confiança aumenta, no primeiro [dia] eu cheguei tímido, porque é uma parada que eu nunca fiz na vida. Galera, acho que eu tô afiado para essa batalha, hoje essa confiança chegou, pronto para batalha. Tô bem confiante que vai dar tudo certo".

João Silva vai enfrentar João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, na próxima batalha, que acontece neste domingo.