Entenda a nova treta de Rachel e Cariúcha que pode parar na Justiça

Durante a formação da segunda roça de A Fazenda 2023 (Record), Rachel Sheherazade rebateu uma acusação de Cariúcha. Nela, pontuou que a jornalista teria dito que a cantora lhe passaria doença pelo cuspe.

A seguir, entenda por que o desentendimento pode ser resolvido no meio judicial.

Vaso vazio e o início da treta

A Fazenda 2023: Cariúcha e Rachel brigaram durante a dinâmica Imagem: Reprodução/Playplus

Na dinâmica do vaso vazio, Rachel segurou um regador entre si e Cariúcha.

A jornalista pontuou que não queria ser cuspida porque isso poderia gerar a expulsão da cantora.

Após um telefone sem fio na casa, Cariúcha e Simioni comentaram sobre as possível falas e acusações de Rachel. Com isso, afirmaram que a famosa teria dito para Cariúcha não cuspir nela porque "teria alguma doença".

VAR da Record

Com a repercussão, a Record fez um VAR e exibiu o que foi dito durante a dinâmica do vaso vazio.

Nas imagens exibidas, a jornalista pede para Cariúcha não cuspir nela para não ser expulsa.

Se ocorreu uma acusação em outro momento, não foi mostrado pela emissora e pelo PlayPlus.

Invertida de Rachel em fake news de Cariúcha

A Fazenda 2023: Rachel discute com Cariúcha na formação da segunda roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Na formação de roça, Cariúcha disparou: "Ela [Rachel] disse que pegaria uma doença. Isso, para mim, é um ato super preconceituoso. Os preconceituosos acham que pretos e gays têm doenças. Está gravado, o Brasil inteiro vai assistir."

Rachel se defendeu da acusação: "As doenças são transmitidas pelo sangue, pelo suor, pelo sêmen e também pela saliva. Sim, você pode transmitir doenças pela saliva também. Você não transmite doenças por ser preta ou favelada (...) Você poderia ser japonesa, europeia, indígena. Com a sua alma, você seria igualmente podre! Eu vejo o interior. Não tente me colocar como uma pessoa preconceituosa!."

A jornalista pontuou que resolverão judicialmente a questão: "Não usa a sua cor para me acusar de preconceito, ok? Meus advogados estão bem atentos! A gente se vê na Justiça e no judiciário."

Pronunciamento do advogado de Sheherazade

Nas redes sociais, o advogado de Rachel se pronunciou sobre o possível embate com a cantora na Justiça.

André Fróes de Aguilar, representante legal da jornalista, escreveu no X (antigo Twitter): "Vou ter que enfrentar dois advogados dos bons, segundo a participante. Af! Tadinha, vai morrer numa grana!"

