Dieguinho: Silêncio de peões sobre homofobia representa a sociedade

Kally Fonseca, 30, manifestou-se em conversa com Rachel Sheherazade, 50, sobre Lucas Souza, 22, estar sofrendo homofobia de outros peões em A Fazenda 2023 (Record). A cantora foi a única a dar nome à agressão que o ex de Jojo Todynho vinha sofrendo.

Para Dieguinho Schueng, o silêncio da maior parte do elenco sobre as atitudes de Darlan Cunha e cia. não difere muito do que acontece aqui fora. "Precisamos ter essa leitura de que o que aconteceu ali representa a sociedade brasileira, que muitas vezes olha para esse tipo de situação e minimiza, [diz:] 'isso aí não é nada, é só uma brincadeirinha'", lamentou ele, no Central Splash.

O apresentador acrescentou que, a despeito do que podem pensar alguns, a homofobia costuma ter consequências devastadoras. "Essa 'brincadeirinha' acaba com o psicológico de várias pessoas, que sofrem com isso todos os dias. Pessoas que inclusive precisam de suporte, de ajuda, de acompanhamento. Piadinhas como essas são gatilho para muita gente."

Dieguinho concluiu seu raciocínio com um apelo para que as pessoas sejam mais empáticas às vítimas de homofobia. "Quem geralmente fala que é brincadeira é que nem não passa por isso, não vivencia essa situação. Geralmente são pessoas hétero, pessoas mais conservadoras. Isso é uma coisa que precisa ficar na cabeça de todo mundo: você não sentir a dor não quer dizer que outro não sinta."

Fazenda: Record deve assumir responsabilidade e expulsar peões homofóbicos

A Record prometeu se posicionar nesta quarta-feira (4), durante a edição ao vivo de A Fazenda 2023, a respeito das agressões homofóbicas sofridas por Lucas Souza, 22, da parte de Darlan Cunha, Yuri Meirelles, Kamila Simioni e Cariúcha.

Na visão de Chico Barney, é imprescindível que a emissora expulse ao menos parte dos agressores de Lucas. "Tem que existir uma consequência [à atitude do quarteto] - e acho que essa consequência deveria, sim, envolver a expulsão de pelo menos uma dessas pessoas. Ou a Record toma uma decisão contundente, ou fica o dito pelo não dito", considerou Chico, também no Central Splash.