Conselho de William sobre Meghan que magoou Harry é revelado por autor

"Leve o tempo que precisar para realmente conhecer esta garota", disse o Príncipe de Gales, que continuou afirmando que o irmão poderia ser "pego de surpresa" se continuasse a agir de forma rápida no avanço das etapas do romance.

Mas, de acordo com os autores, Harry não levou de forma positiva as dicas do irmão e encarou a atitude do William como um desrespeito à sua então futura esposa, principalmente quando ele se referiu à ela como "esta garota".

Para Harry, isso soou "esnobe" e evidenciou um certo ar de superioridade.

Jennie Bond, antiga repórter sobre a Família Real da emissora britânica BBC, afirmou que é improvável que os irmãos voltem a conviver pacificamente, tão cedo.

"Quando você vem de uma família feliz e unida, como Kate, é difícil entender como as pessoas podem se afastar", disse.

Em seu livro de memórias 'O Que Sobra', Harry acusa a esposa do irmão, Kate Middleton, de "estereotipar" Meghan.