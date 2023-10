Com ódio, Aline cancela casamento e deixa Caio desolado em 'Terra e Paixão'

Aline: "Sabe qual o problema? Por mais que a gente se ame, essa sombra sempre vai ficar no meio de nós dois! Essa tua família e o desgraçado do teu pai! Ele matou o Samuel e tentou me matar duas vezes, sempre por causa dessas terras."

A filha de Jussara (Tatiana Tibúrcio) explicará que a situação com a família do rapaz ficou insustentável. Sem as terras pelas quais ela batalhou para ficar, Aline deixará claro que não tem condições de casar com Caio.

Aline: "E se eu tiver um filho seu? Ele vai ser neto de um assassino frio e cruel, que já tentou me matar. E agora conseguiu tomar as minhas terras! Eu não tenho como aceitar isso. Por favor, Caio, eu preciso de um tempo."

"Mas não dá, Caio, não dá. Por enquanto eu não posso te olhar, sem lembrar que você pertence àquela família maldita que tirou tudo de mim! Caio, eu te amo. Mas eu não posso fica com você nesse momento! Eu não posso."

Aline

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.