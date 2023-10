Cariúcha e Simioni repetem fake news sobre Rachel: 'Arrasei no discurso'

Cariúcha e Simioni falaram novamente sobre Rachel ter pedido para a cantora não cuspir nela para não pegar alguma doença. Ontem (3), a produção de A Fazenda 2023 (Record) mostrou um VAR rebatendo as fake news propagadas pelas aliadas.

Em papo com Henrique e Radamés, a dupla criticou e repetiu que a jornalista teria sido preconceituosa em sua fala na dinâmica do vaso vazio.

Radamés: "Aqui quem tem argumento para falar sai na frente, porque consegue desmontar a pessoa sem precisar baixar, diminuir a pessoa."

Simioni: "Diminui na maciota."

Cariúcha: "Fala da doença, meus advogados, eu tenho dois..."

Radamés: "Caraca, mas ela falou isso mesmo?"

Cariúcha: "Falou... você viu que ela nem me respondeu?"

Simioni: "Ela falou assim: 'Fala sem cuspir em mim para não correr o risco de pegar nada'. Aí ela pegou a jardineira, o regador, e ficou assim: 'tipo, estou te lavando'."

Cariúcha: "Eu não me toquei na hora, mas a Simioni se tocou."

Simioni: "Eu falei para ela: 'foca isso na hora do seu discurso, foca no preconceito'."

Cariúcha: "Eu arrasei no discurso. Falei que, para entrar aqui, a gente tem que fazer vários exames, e mesmo lá fora as pessoas têm doença. Aí eu falei a voz do povo... são seres humanos. Ficou sem palavras."

Radamés: "Mas que horas ela falou isso?"

Simioni: "Naquele negócio do vaso, quando a Cariúcha foi para perto dela."

Na verdade, como foi exibido pela Record, Rachel pediu para Cariúcha não cuspir nela porque isso poderia levar à sua expulsão do programa.

"A gente age no erro do adversário", aconselha Simioni para Cariúcha 🧐 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/5QO4kWlj3G -- A Fazenda (@afazendarecord) October 4, 2023

