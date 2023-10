Cantor suspeito de tráfico de drogas é liberado após dois meses preso

A revogação da prisão preventiva foi expedida pelo juiz Vinicius de Toledo Piza Peluso, da 1ª Vara Criminal do Foro de Praia Grande. Ela se estende a Wagner Rosário Gonçalves, investigado como caseiro de duas casas do cantor, onde foram encontrados mais de 100 pés de maconha.

"Diante do encerramento da prova ora (acusação e defesa), o Juiz revogou a prisão preventiva do Gustavo, por entender ausentes os fundamentos da prisão cautelar em face da imprestabilidade da prova colhida!", disse o advogado do cantor, Eugênio Malavasi, a Splash.

Gustavo Tavares da Mata Barreto, conhecido como Gustavo Fildzz, é ex-campeão de ginástica olímpica e vocalista da banda Aliados. Ele foi preso em 4 de agosto ao ser apontado como responsável por dois endereços, na Praia Grande, usados para plantações de maconha.