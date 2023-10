Atores pornôs 'gigantes' que atrapalharam repórter conheceram favela do Rio

A dupla tem perfis famosos nas plataformas de conteúdo adulto OnlyFans e Porn Hub. No X (antigo Twitter), Filou acumula mais de 420 mil seguidores, enquanto Maximo 386 mil.

Já no Instagram, eles costumam compartilhar imagens vestindo apenas roupas íntimas em trabalhos como modelo e com mulheres de biquíni.

As estrelas estão no Brasil a trabalho e vêm postando fotos da viagem. Inclusive, mostraram uma visita que fizeram à Favela da Rocinha, a maior do Brasil.