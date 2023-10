Advogado de Simioni se pronuncia após fala ofensiva contra Jaquelline

Kamila Simioni teve as redes sociais desativadas após chamar Jaquelline de "ficha rosa" e "garota de programa" em A Fazenda 2023 (Record). Em entrevista a Splash, o representante legal da influencer comentou sobre o caso.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No X (antigo Twitter), a equipe da participante anunciou que sua conta havia sido desativada do Instagram após ameaças e ataques.

O advogado Ércio Quaresma Firpe, que representa Simioni há 20 anos, pontuou para a reportagem: "Houve uma deliberação da assessoria de imprensa dela de suspender as contas provisoriamente. É uma decisão do marketing, não jurídica. Não sei se é permanente, sazonal, não posso falar porque escapa da minha esfera de domínio".

Sobre a ofensa à Jaquelline, o advogado destacou que não acompanhou a situação, mas foi procurado pela equipe da participante ofendida. Ainda apontou o que poderia ser apresentado na Justiça.

Eu não sei se a conotação que foi dada por ela, não vi a declaração, não contemplei em que contexto foi colocado, só tive notícia da equipe jurídica [da Jaquelline], que iria tomar as providências. Em tese, seria um crime contra a honra, que é patrocinado pelo particular através de uma queixa-crime. Qualquer ação nesse sentido, a não ser que alguém já tenha deixado uma procuração previamente assinada com dizeres específicos, tem que esperar o término do programa para qualquer ação ser movida.

Negando que já houvesse algum processo em curso de Jaquelline contra Simioni, acrescentou que "depois de dezembro que essas ações seriam insertadas no sentido de promover as demandas respectivas". O representante legal de Kamila Simioni também negou que a famosa tivesse sido instruída judicialmente sobre suas falas e condutas em A Fazenda 15.

Processos contra Simioni

O advogado Ércio Quaresma Firpe também tratou sobre processos antigos contra influenciadora.

Sobre a ação movida por Jojo Todynho ressaltou: "Houve um comentário [da Kamila] uma vez, a Jojo ingressou com uma ação, ela está em fase de instrução, houve uma tentativa de reconciliação (...). Houve o pedido de indenização que nós não concordamos. E o feito, que eu me recorde, não tem audiência marcada, não tem nada, tem uma ação no Rio de Janeiro."

Por sua vez, sobre o caso da Scheila Carvalho afirmou: "Tem uma demanda de indenização que ela moveu contra a Kamila, que não é no espectro criminal, é na esfera cível, que está discutindo competência, se o foro seria Bahia, se o foro seria Minas, se o foro seria São Paulo e esse processo não tem sequer audiência marcada ainda."