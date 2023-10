A Fazenda 2023: Tretas entre Lucas, Laranjinha e Tonzão marcam madrugada

Os peões de A Fazenda 2023 (Record) tiveram uma madrugada e tanto após a formação da segunda roça. Entre desentendimentos e xingamentos na sede, confira os destaques da noite no resumo.

Lucas x Laranjinha

A Fazenda 2023: Laranjinha e Lucas batem-boca Imagem: Reprodução/PlayPlus

Depois da roça, Lucas afirmou para Sander que outros peões da sede "fazem ele de bobo". O cantor não gostou da fala do ex de Jojo Todynho — assim como Laranjinha, que começou uma discussão com o militar e ameaçou: "lá fora eu te pego".

Laranjinha: "Pra mim você não dirige nem a palavra, porque sabe que é moleque. Sou mais jogador que tu!"

Lucas: "Você que veio pra cima falar comigo. Eu nem quero falar contigo. Nem aqui dentro, nem lá fora. Você é sujo! Vai fazer seu leva e traz!"

Lucas x Tonzão

A Fazenda 2023: Lucas e Tonzão discutem após formação da roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em seguida, Lucas tentou se desculpar com Sander sobre o ocorrido. No entanto, foi a vez de Tonzão implicar com a iniciativa: para o cantor, o militar estava se aproveitando de um momento frágil. E mais uma treta teve início!

Tonzão: "Foi lá para pedir desculpas, nada! Falar que ele está sendo usado de parede é pedir desculpas? Tem que ser homem e deixar de ser moleque! O cara [Sander] tem 40 anos!"

Peoas xingam Lucas

A Fazenda 2023: Peoas comentam sobre jogo de Lucas Imagem: Reprodução/PlayPlus

Do outro lado da sede, Cariúcha e Simioni se uniram para falar mal de Lucas: as duas chamaram o peão de "p*tinha".

Cariúcha: "Sim, ele é uma p*tinha mesmo. O Lucas fez tudo premeditado para estar aqui na Fazenda. Até o casamento dele [com Jojo Todynho] foi premeditado. Eu sei porque ele me contou no carro, uma vez que a gente estava indo para o Rio de Janeiro."

Alicia fala de André

A Fazenda 2023: Alicia fala sobre André Imagem: Reprodução/PlayPlus

Já na baia, Alicia se interessava pela vida de André: a influenciadora questionou se o atual Fazendeiro teria transtorno de personalidade.

Alicia: "Será que ele tem aquele problema de ter várias personalidades?"

Laranjinha: "É bem louco, lá fora eu conheço ele de vista... Ele se tornou outra pessoa quando me atacou."

