Advogado de Rachel se pronuncia após ameaça à peoa: 'Vai morrer numa grana'

Após a discussão de Rachel Sheherazade e Cariúcha na formação da segunda roça, o advogado da jornalista se pronunciou nas redes sociais sobre enfrentar a cantora na Justiça.

O que aconteceu?

Na edição ao vivo de terça-feira (2), Rachel rebateu a acusação de Cariúcha de que teria dito que a cantora lhe passaria doença por meio de cuspe. A suposta situação foi desmentida em um VAR exibido ao público.

Em certo ponto da formação da roça, Cariúcha afirmou: "Ela [Rachel] disse que pegaria uma doença. Isso para mim é um ato super preconceituoso. Os preconceituosos acham que pretos e gays têm doenças. Está gravado, o Brasil inteiro vai assistir."

A jornalista se defendeu: "As doenças são transmitidas pelo sangue, pelo suor, pelo sêmen e também pela saliva. Sim, você pode transmitir doenças pela saliva também. Você não transmite doenças por ser preta ou favelada."

"Não usa a sua cor para me acusar de preconceito, ok? Meus advogados estão bem atentos! A gente se vê na Justiça e no judiciário", finalizou Rachel.

Cariúcha também colocou sua equipe de advogados em jogo: "Tenho dois advogados. São gays, dos bons."

Após o ocorrido, André Fróes de Aguilar, advogado de Rachel, se pronunciou no X (antigo Twitter): "Vou ter que enfrentar dois advogados dos bons, segundo a participante. Af! Tadinha, vai morrer numa grana!".

Vou ter q enfrentar dois advogados dos bons segundo a participante! Afff! Tadinha vai morrer numa grana! @RachelSherazade já está tudo pronto! pic.twitter.com/w9z0lxK6yo -- Fróes - André Fróes de Aguilar (@andrefroes) October 4, 2023

