A Fazenda 15: Lucas anuncia que voltará para o Exército em 2024

Durante a formação da segunda roça de A Fazenda 2023 (Record), Lucas Souza afirmou que voltará a servir no Exército Brasileiro a partir do próximo ano.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Na ocasião, durante um bate-boca, Cariúcha chamou o peão de carreirista. "Você nunca foi artista e nunca vai ser. Você é um carreirista."

Em resposta, Lucas afirmou que não quer seguir no meio artístico. "Eu tenho cinco anos de carreira no Exército e em 2024 vou voltar à ativa. Eu realmente não tenho e não pretendo ter carreira artística. Não vou cantar e não dançar. Eu sei qual é a minha função."

Lucas ingressou nas Forças Armadas em 2018, em Curitiba — sua cidade natal. Em uma publicação nas redes sociais, o peão expôs os motivos de ter deixado a carreira de militar em janeiro deste ano.

Todos os últimos acontecimentos [exposição na mídia devido à relação com Jojo Todynho] acabaram me prejudicando na minha carreira militar. Visibilidade não combina com militarismo e eu sei que em boa parte disso tenho culpa. Após uma conversa com as pessoas que mais amo, tomei essa difícil decisão. Lucas Souza

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Resultado parcial Total de 379 votos 62,27% Jaquelline imagem: Edu Moraes / Record 10,03% Laranjinha imagem: Edu Moraes / Record 27,70% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 379 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu