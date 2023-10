A Fazenda 2023: Cariúcha e Simioni chamam peão de 'p*tinha'

Após a formação da segunda roça de A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha e Simioni comentaram sobre o jogo de Lucas e chamaram o peão de "p*tinha".

Simioni: "O Lucas é uma p*tinha!"

Cariúcha: "Sim, ele é uma p*tinha mesmo. O Lucas fez tudo premeditado para estar aqui na Fazenda. Até o casamento dele [com Jojo Todynho] foi premeditado. Eu sei porque ele me contou no carro, uma vez que a gente estava indo para o Rio de Janeiro."

Em sua fala, a cantora ainda disse que o peão "não vale nada". "Esse Lucas é um cafajeste. Ele é uma p*tinha. Ele fala que quer ir para o quartel mas é mentira, ele quer ser famoso! Só que ele não tem talento, então usa as pessoas."

Cariúcha disse para Simioni, Jenny e Alicia que vai contar tudo o que sabe sobre o militar quando sair do programa. "Vocês vão ficar boquiabertas. Coisa de psicopata! Coisas que ele fez e faz com as pessoas, que eu não faria nem com o meu pior inimigo."

