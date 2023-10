Yasmin Brunet revela se está vivendo affair com Luan Santana

Relação com o universo sertanejo: "Amo sertanejo e as mulheres no sertanejo como Maiara e Maraisa. Acho muito necessário esse espaço que as mulheres empoderadas como elas estão tendo para falar sobre outros temas. A música consegue chegar em todo mundo. Às vezes a mulher está em um relacionamento em que ela não se dá conta que não é legal até ouvir uma música como Narcisista da Maiara e Maraisa."

Importância da música em sua vida: "Eu realmente acredito que música salva vidas. Já tive fase na adolescência em que a música me ajudou absurdamente. O que eu não conseguia botar em palavras o que eu sentia, eu ouvia outra pessoa botando por meio das músicas".