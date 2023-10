WL garante que não votará em Jaquelline na segunda roça

Jaquelline conversou com WL e o peão afirmou que não votará nela para a segunda roça de A Fazenda 2023 (Record).

Os dois também comentaram sobre a dificuldade de se expressar na casa em alguns momentos.

WL: "Lá dentro, passou um tempo, a gente se resolveu."

Jaquelline: "Aquele dia foi uma coisa muito f*da."

WL: "É, ontem fiquei pensando nisso também."

Jaquelline: "Eu estava conversando com o Lucas. A gente estava falando do negócio de votos, aí falei bem assim: 'eu acho que o W não gosta de mim por agora, em consideração às coisas que a gente viveu lá fora'. Mas a gente não estava falando da brincadeira, a gente estava falando de voto mesmo."

Jaquelline: "Aí ele falou assim: 'amiga, você é muito coração, não confia, porque acho, às vezes, por estratégia do grupo, talvez ele pode decidir'. Eu falei assim: 'mas eu acho que vai doer muito se ele fizer isso'."

Jaquelline: "Eu tinha acabado de falar com ele lá embaixo. Um dia antes, eu tinha falado com a Alicia, como ela é minha amiga, ela falou: 'quando você vai se expressar, eu entendo o que você quer dizer'. Ela falou: 'usa as palavras certas, como algumas pessoas, não ninguém, não todo mundo'."

WL: "Sabe por que eu te entendo?"

Jaquelline: "Aí eu falei: 'às vezes, eu quero falar bonito, mas eu não sei'. Na minha casa, na minha família, eu fui a primeira pessoa que fez faculdade. Eu fiz faculdade para mostrar que era bom eu ter um estudo. Antes de participar do outro reality, eu morava em Rondônia."

WL: "Até eu, quando vou me posicionar, eu falo as coisas que às vezes eu não queria falar, só que eu não sei falar."

Jaquelline: "Às vezes, eu vejo que as pessoas me cobram muito: 'ai, fala certo'. Mas é meu jeito de falar, eu não consigo.

