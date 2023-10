Vocalista do Negritude Júnior surge com 7% de gordura corporal e surpreende

Com a ajuda do especialista, o famoso diminuiu seu percentual de gordura de cerca de 20% para 7% em questão de apenas alguns meses. Os exames agora estão dentro dos padrões saudáveis e ele não corre mais o risco de desenvolver diabetes, além de ter reduzido o nível de colesterol.

Claudinho também foi acompanhado por um personal trainer, que trabalhou em conjunto com o médico nutrólogo. "Cara, estou tão feliz! Eu achava que seria incapaz, pois treinava muito e nunca alcançava meu objetivo, me sentia sempre fraco e inchado, porém com a ajuda do Dr. Ronan, tudo se tornou possível, e posso afirmar que ele tenha sido um anjo em minha vida, sempre me orientando em qualquer horário", afirmou feliz o percussionista.