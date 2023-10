Veja primeiras imagens dos filhos de Gugu e Faustão nos bastidores da Globo

No próximo domingo, dia 8 de outubro, João Guilherme Silva, filho do Faustão, e João Augusto Liberato, filho de Gugu, estarão no quadro Batalha do Lip Sync.

Na terça (03), o perfil do programa Domingão com Hulk no Instagram liberou as primeiras imagens dos herdeiros nos bastidores da Globo. "Batalha de domingo! O João Silva, filho do Faustão, vai enfrentar o João Augusto Liberato, filho do Gugu, na próxima Batalha do Lip Sync. Vocês não estão preparados para isso!", dizia a legenda da postagem.

No vídeo, os dois aparecem nos ensaios. "Vai ser uma grande homenagem para nossos pais, Gugu e Faustão", diz Liberato. "Juntar eu e o João Augusto, em memória dessa grande batalha dos domingos, mas de muito amor, carinho e respeito dos dois!", afirma Silva.