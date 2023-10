União hilária entre Mário Fofoca e Lara é trunfo de 'Elas por Elas'

Apesar de não saber que a amante de Átila era Taís (Kênia), sua amiga de infância e irmã de Mário, ela confiou no potencial do detetive atrapalhado e o contratou. Mário, por sua vez, aceitou o trabalho pelas belas cifras oferecidas pela viúva - com uma ajudinha de seu pai, Evilásio (Cosme dos Santos), que o impediu de abaixar o valor.

O que deveria ser um encontro de negócios, no entanto, acabou se tornando uma união hilária entre Mário e Lara. O jeito desligado e desengonçado do rapaz, unido à personalidade extrovertida da viúva, rendeu um dos momentos mais cômicos de Elas por Elas.

Nas redes sociais, o público elogiou o trabalho dos atores e mostrou ansiedade por ver mais da dupla no folhetim:

"você quer que eu te ajude a trair o seu marido?" O MARIO KKKKKKK #ElasporElas pic.twitter.com/ShQ25MqZMc -- mari (@artschicaq) October 3, 2023