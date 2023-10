Thelma Assis afirma ter dito 'muitos não' para marcas racistas e faz alerta

O enredo da série é baseado na história de dois irmãos: Heraldo, interpretado por Luis Miranda, e Olímpia, vivenciado por Vilma Melo, que assumem o comando de um mercado para sustentar a família após a morte do pai.

A vida para uma mulher negra é mais difícil. Eu entrei no BBB com apenas mil seguidores. Jamais imaginava que ia sair com tanta influência e tantas oportunidades, então agora estou agarrando todas elas com o meu melhor. Thelma

Em sua segunda edição, o Festival Negritudes Globo reúne cerca de 3 mil pessoas na Cinemateca Brasileira, na Zona Sul. Participam também a atriz Taís Araújo, o ator Lázaro Ramos, a escritora Conceição Evaristo, o ator britânico Alfred Enoch, entre outras celebridades negras.

A programação apresenta mais de 10 mesas de conteúdo, em três palcos simultâneos e mais de 40 palestras sobre a presença negra no audiovisual, a conexão ancestral entre a África e o Brasil, a música preta como aliada na luta antirracista.