'Terra e Paixão': Surra em Tadeu coloca fim em arco tóxico da novela

A surra de Gladys (Leona Cavalli) em Tadeu (Claudio Gabriel) no capítulo desta terça (3) em "Terra e Paixão" colocou um fim em um dos arcos mais tóxicos da novela das nove da Globo.

Antes representada como alívio cômico, a obsessão de Tadeu pela Rainha Delícia interpretada por Anely (Tatá Werneck) no site Hot Girl foi se tornando cada vez mais difícil de se acompanhar. Os exageros do pai de Graça (Agatha Moreira), somados à perda da fortuna da família, transformaram o personagem em um dos mais odiados do público.

Apesar de Anely ter sido poupada nos momentos finais de sua obsessão, Tadeu apenas voltou a sua atenção para Nice (Alexandra Richter), com quem manteve uma relação extraconjugal até a dona do Naitandei aparecer assassinada em seu carro.