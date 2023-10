'Terra e Paixão': Aline descobre golpe de Irene e vai parar no olho da rua

A vida de Aline (Barbara Reis) ficará ainda mais difícil em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. A mocinha descobrirá que caiu em um golpe de Irene (Gloria Pires), perderá suas terras e vai parar no olho da rua.

A vilã finalmente conseguirá realizar o sonho de Antônio (Tony Ramos) e tomar as terras da viúva. Em conluio com Vinício (Paulo Rocha), ela pediu ao geólogo que convencesse Aline a fazer sociedade para explorar o terreno em busca de diamantes.

O problema é que Aline caiu no conto do vigário e não leu as entrelinhas do contrato. Incentivada por Caio (Cauã Reymond), ela assinou o documento e acabou entregando a propriedade de bandeja para a dupla.