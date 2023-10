Suzana Gullo mostra fotos dos bastidores de comercial de Mion e Stallone

Na noite de hoje, Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion chamou a atenção nas redes sociais ao publicar fotos dos bastidores do comercial que o marido fez com Sylvester Stallone.

A dupla protagonizou o comercial de um banco e Suzana também posou ao lado do artista com seus filhos, Stefano e Donatella.

""Não se trata de quão forte você bate. É sobre o quão forte você pode ser atingido e seguir em frente." Com a lenda, Syvester Stallone. No set com meu amor, Marcos Mion", escreveu Gullo na legenda, originalmente em inglês.