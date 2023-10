Simioni se nega a dizer o que a deixou famosa: 'Não vou dar palco'

Em uma conversa durante a noite no quarto da sede de A Fazenda 2023 (Record), Kamila Simioni disse que não falará o motivo que a fez ficar famosa.

O assunto surgiu após um questionamento de Márcia Fu. "Vocês afrontam os outros por quê?", perguntou a ex-jogadora.

"Eu não afronto ninguém", retrucou Simioni.

Márcia, então, perguntou porque a influenciadora é famosa.

"Eu não vou falar sobre isso aqui porque não quero dar palco... já passou, tem 13 anos", disse Simioni, afirmando que conversaria sobre isso fora da casa com Márcia.

A influenciadora ficou conhecida em 2013 por ter um caso com o marido de Scheila Carvalho, Tony Salles, enquanto a morena do Tchan estava confinada na sexta edição do reality rural.

