'Sem férias': Público do UOL concorda com punição causada por Jaquelline

Jaquelline causou uma punição em A Fazenda 2023 (Record) e a sede ficou 24 horas sem água. Veja o que o público do UOL achou da atitude da peoa.

Postura aprovada. Conforme parcial da enquete do UOL, por volta das 9h20, 60% do público indicou que a ex-BBB 18 foi certa ao provocar a punição e mostrar que o reality rural não é uma colônia de férias.

Além disso, 30% destacou que quer ver "fogo no feno" nesta temporada do programa.

Com a menor porcentagem, somando apenas 10% concordou que Jaquelline passou totalmente dos limites.

Apesar da treta generalizada com a sua atitude, a peoa garantiu que causará novas punições se os participantes continuarem "escondendo a verdade". Afinal, Jaquelline só começou a situação porque queria saber quem tinha espalhado uma fofoca para Simioni.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: O que você acha de Jaquelline causar punição proposital no reality? Resultado parcial Total de 63 votos 61,90% Certa! Lá não é colônia de férias imagem: Reprodução/PlayPlus 11,11% Passou dos limites total imagem: Reprodução/PlayPlus 26,98% Eu quero é ver o feno queimar imagem: Reprodução/PlayPlus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 63 votos

