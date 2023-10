Record corta câmera do PlayPlus após Tonzão falar de ideologia

A Record cortou a câmera interna da casa após Tonzão comentar sobre ideologia em A Fazenda 2023 (Record). Entenda o que aconteceu a seguir.

O que aconteceu?

Nesta terça-feira (3), os participantes se sentaram à mesa e conversaram sobre a vida.

Além de comentarem sobre a experiência no reality rural, também trataram sobre a vida fora do programa.

No entanto, quando Tonzão foi começar a falar de ideologia, as câmeras do PlayPlus pararam de mostrar a conversa.

Em seguida, todas as câmeras estavam focando em Lucas, que estava no trato das aves, ou na parte de fora da sede.

