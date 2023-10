Rachel e André sobre possível resultado de roça: 'Pessoa do grupão sai'

Na casa da árvore de A Fazenda 2023 (Record|), Rachel Sheherazade e André conversaram sobre a formação da roça que acontece nesta terça-feira (3).

Sem citar nomes, os aliados pensaram como funcionaria se fosse uma pessoa forte de presença no jogo ou mais contida que fosse para a baia. A jornalista ainda refletiu como seria se fosse alguém do grupo dos crias.

Rachel: "Se for uma pessoa que seja forte, forte que eu digo assim de presença na roça, talvez os adversários mais apagados, a pessoa mais forte de presença acabe saindo."

André: "Não entendi, repete."

Rachel: "Se estiver na roça, se estiver no banco, uma pessoa forte do grupão, dos agregados do grupão, e os outros forem pessoas mais neutras... no caso, acho que essa pessoa do grupão sai."

André: "Penso igual. Mas também qual é a vantagem de mandar uma pessoa dessa que está flutuando, mesmo ela saindo, se, na verdade, necessariamente, a pessoa, eu vamos super [bateu na madeira], a pessoa pode sair na semana que vem? Só por tirar ou não, ou aí tem que pesar de ser realmente a pessoa que você quer que saia e essa pessoa que está flutuando vai ser indicada pela casa uma hora?"

À noite, durante o programa ao vivo, o Fazendeiro André indicará alguém direto para a baia.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais amado após eliminação de Nathalia? Resultado parcial Total de 1247 votos 0,32% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 17,08% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 0,96% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 1,44% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,24% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 0,48% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 7,06% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,56% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 0,32% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 0,16% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 6,34% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 3,13% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 42,26% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 2,41% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 15,80% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,56% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,08% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 0,32% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1247 votos

