Rachel dispara que Márcia 'não tem opinião': 'Sempre vai pela maioria'

Rachel Sheherazade e Nadja Pessoa avaliaram os grupos de A Fazenda 2023 (Record). Para a jornalista, Márcia Fu não tem opinião e segue o que a maioria dita como regra.

Também refletiram sobre quem fazia parte do grupo dos crias e a atuação dos peões no jogo.

Nadja: "A Cariúcha é do grupo deles? Não é não."

Rachel: "Do grupo de quem? Do grupão? Ela é chegada, vive com eles."

Nadja: "Quem é? São quantos?"

Rachel: "Tonzão, Laranjinha [Darlan], Yuri, Sander, Lily..."

Nadja: "Márcia?"

Rachel: "Márcia está em todo canto. Ela pede para todo mundo."

Nadja: "Sobrevivente. Porque na hora de salvar..."

Rachel: "E ela vai pela maioria, ela sempre vai pela maioria."

Nadja: "Já percebi."

Rachel: "Ela não tem uma opinião própria."

Nadja: "Mas é engraçado que, quando eu conversei com o Laranjinha, ele me falou todos os nomes que estão no grupo. Inclusive, falou que a Cariúcha e a Simioni estariam no grupo."

Rachel: "É, mas a Simioni queria se revoltar contra ele, queria votar no Tonzão."

Nadja: "Porque ela ficou p*ta que eles não botaram ela nas dinâmicas, excluíram ela, ela ficou revoltada."

Depois disso, as duas continuaram conversando sobre o grupo dos crias. Para Rachel, o grupo pode se desunir em breve, quando cada um entender quem é prioridade e quem pode ser excluído.

