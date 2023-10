Rachel expõe peões em quem não confia mais em A Fazenda 2023

Em uma conversa sobre jogo com Lucas, Rachel Sheherazade contou ao aliado que não confia mais em Cezar Black e Shayan para jogar em A Fazenda 2023 (Record).

Rachel disse a Lucas que Black lhe contou que "8 votos iriam em Tonzão" e os dois não acreditaram. "Ele jogou o migué", declarou a jornalista.

Lucas: "Eu no momento não voto no Tonzão, futuramente sim. No momento tenho Lilly, Cariúcha, Laranjinha, Simioni... não que ele não seja opção, mas tem outros antes".

Rachel apontou que a atitude foi boa para abrir os olhos. "É bom pra gente tomar cuidado. Não confiar".

Jaqueline, próxima à eles, também opinou: "Eu já não confiava desde quando ele foi ali na porta gritar".

Rachel: "Eu confiava... ainda simpatizo. Acho legal, bacana, mas confiar pro jogo eu não confio. Outro que é bem manipuladorzinho é o Shay. Agora cuidado, pelo amor de Deus, não vai falar nada. A gente tá falando aqui com relação a jogo, não com relação à pessoa".

"Outro que é bem manipuladorzinho é o Shay", diz @rachelsherazade



