Nadja dá poder laranja a Rachel; peoa vetará roceiro da Prova do Fazendeiro

Nadja Pessoa foi a vencedora da segunda Prova do Fogo de A Fazenda 2023 (Record). Com isso, ganhou a posse de dois poderes: o branco e o laranja. Ao ler os poderes, ela entregou o laranja para Rachel e ficou com o branco.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Com o poder laranja, Rachel poderá vetar um dos roceiros de fazer a Prova do Fazendeiro.

O poder branco será revelado em algum momento da formação da roça.

Nadja escolhe ficar com o poder laranja 🧨 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/zKDb8K7aCb -- A Fazenda (@afazendarecord) October 4, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: O que você acha de Jaquelline causar punição proposital no reality? Resultado parcial Total de 102 votos 59,80% Certa! Lá não é colônia de férias imagem: Reprodução/PlayPlus 15,69% Passou dos limites total imagem: Reprodução/PlayPlus 24,51% Eu quero é ver o feno queimar imagem: Reprodução/PlayPlus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 102 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu