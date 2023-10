Pai de Preciosa e Luna, César aparece vivo e bagunça tudo em 'Fuzuê'

O retorno do personagem será apenas uma das novidades que serão injetadas pelo autor para movimentar a trama de Fuzuê, que vem sofrendo com críticas de parte do público.

Com César de volta, a narrativa sobre a busca pelo tesouro será intensificada e aumentará ainda mais a rivalidade entre os núcleos liderados por Luna e Preciosa.

Além da aparição do "ex-morto", Fuzuê também terá a entrada de Talita Younan como Selena Chicote, novo interesse romântico de Jefinho (Micael Borges), e o início do namoro de Nero (Edson Celulari) e Bebel (Lília Cabral).

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.