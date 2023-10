Nadja admite afastamento de Alicia após treta: 'Não suporto nem olhar'

Nadja Pessoa diz que não quer aproximação de Alicia X em A Fazenda 2023 (Record|). Em papo com Sheherazade, disse que a peoa a ofendeu.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A ex-Fazenda também admitiu ter ficado com "ranço" da irmã de MC Daniel após a treta no jogo dos vasos.

Rachel: "Você teve uma treta [com a Alicia X], né?"

Nadja: "Que me ofendeu, ofendeu a minha mãe."

Rachel: "Ela veio falar contigo?"

Nadja: "Veio, mas eu não quero papo, não."

Nadja: "Ela é perigosa, não quero papo. Não vejo ingenuidade, não vejo uma pessoa confiável. Está andando também com pessoas não muito boas..."

Rachel: "É, o pessoal que ela está andando..."

Nadja: "É, não são legais. Não quero aproximação. Peguei ranço também, não suporto nem olhar na cara, porque ela foi além do que deveria, sem necessidade. Porque eu não ofendi nem nada, eu só falei a verdade, os fatos, e ela já veio com as ofensas."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Nathalia? Resultado parcial Total de 776 votos 0,64% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 0,90% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 50,90% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 0,77% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 24,48% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 0,39% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,52% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 0,64% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,64% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 0,39% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 1,55% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,39% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 6,06% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 1,16% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 4,90% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,26% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 0,39% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 2,19% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,42% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,39% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 1,03% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 776 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu