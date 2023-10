Mulher detona governador de SP por greve ao vivo na TV: 'Sem vergonha'

Nossa luta tem a ver com defender os trabalhadores que utilizam o transporte público e o saneamento básico. A privatização, como têm demonstrado as linhas 8 e 9, só tem trazido pioras aos trabalhadores, que passam sufoco todo dia.

Narciso Soares, do Sindicato dos Metroviários (SP)

Plano de privatizações de Tarcísio

O plano de privatizações de Tarcísio inclui diversas áreas, como o Metrô, a Sabesp e o trem que ligará a capital paulista a Campinas. O Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do estado de São Paulo conta com 17 projetos de privatização e Parcerias Público-Privadas (PPPs). O leilão para a construção do trem e a concessão da Linha 7-Rubi da CPTM já estão agendados para fevereiro de 2024.

O governo contratou um estudo no valor de R$ 62 milhões para avaliar as estratégias de participação do setor privado na expansão da capacidade de investimento no transporte público paulista.

O modelo de privatização da Sabesp já foi definido, com a intenção de realizar um "follow-on", onde o estado venderá ações da empresa e deixará de ser o controlador. Atualmente, o governo paulista possui 50,3% de participação na Sabesp. A escolha desse formato foi questionada pela oposição perante a Justiça.

O governo argumenta que a consulta popular faz parte do processo de privatização, mas ressalta que existe um momento adequado para contribuições e que a discordância não deve resultar em paralisação. Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, alega que não há previsão de consulta à população sobre o leilão da Linha 7 da CPTM.