'Meu mestre na cama', diz Laura ao seduzir César em 'Mulheres Apaixonadas'

Laura (Carolina Kasting) está determinada a seduzir novamente César (José Mayer) e retomar o romance com o médico na novela "Mulheres Apaixonadas" (Globo).

No capítulo de terça (3), a médica descobre que o ex-namorado está tendo um caso com Helena (Christiane Torloni). Ela vê os dois juntos no carro, chegando de Petrópolis, e logo entende tudo.

Após uma reunião no hospital, Laura e César ficam juntos e a moça acaba seduzindo o ex. "Sabe que eu sinto saudade, às vezes, da nossa parceria. Eu vou ter você pra sempre como meu mestre", afirma a doutora.