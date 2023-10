Leão: Volta da esposa de Kayky para PR não teve relação com vídeo vazado

O programa Domingo Espetacular (Record) do último fim de semana mostrou novas imagens de Kayky Brito, 34, antes de sofrer o atropelamento na Barra da Tijuca. As imagens mostram o ator de 34 anos tentando beijar o rosto de uma mulher, quando é impedido pelo amigo Bruno De Luca, 41.

Leão Lobo desmentiu, no Splash Show, os rumores de que a divulgação das imagens tenham motivado a volta de Tamara Dalcanale, esposa de Kayky, ao seu estado natal, o Paraná. "É bom a gente esclarecer que ela não foi embora para Curitiba por causa do vídeo mostrado no Domingo Espetacular. Não se sabe se ela está chateada ou não com ele, se sabia da tal moça que ele tentou se aproximar, [mas] não foi por isso que ela viajou."

Leão esclareceu que Tamara já se encontrava na capital paranaense quando a atração da Record foi ao ar. "Muita gente está dizendo nas redes sociais que ela viu o programa da Record e foi embora para Curitiba. Ela até podia já saber sobre a moça por outras fontes, mas não soube por causa do programa."