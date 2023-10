Leão: Simioni manipula Jenny e Cariúcha: 'Usa para fazer serviço porco'

Kamila Simioni, 39, tentou colocar os colegas de confinamento em A Fazenda 2023 (Record) contra Rachel Sheherazade, 50. De acordo com a influencher, Rachel teria insinuado que Cariúcha, 32, possuía alguma doença na saliva, durante a discussão das duas após a dinâmica da discórdia.

Leão Lobo acusou Simioni de tentar distorcer as palavras de Sheherazade na ocasião. "A gente viu claramente que a Rachel falou [para Cariúcha] 'não cospe, porque tem gente que foi expulsa [por isso]'. Foi isso que ela falou, e o Brasil inteiro ouviu. Simioni deu uma escorregada na casca da banana, e pode se prejudicar com isso. Espero que sim [risos]."

Segundo Leão, não é a primeira vez que a influencer tentar adotar a manipulação como tática de jogo. "Ela manipula muito a Cariúcha e a Jenny [Miranda]. Tem as duas como amigas, mas, na verdade, as manipula. Como as duas são estouradas, a Simioni as usa para fazer o 'serviço porco'", observou ele, no Splash Show.

Dieguinho Schueng concorda com Leão que Simioni não tem se mostrado flor que se cheire. "Acho que Simioni está se tornando a grande vilã desta temporada. Vai ouvindo tudo [ao seu redor] e colocando uma peça contra a outra, sem que essas pessoas percebam que estão sendo manipuladas."

Na visão de Dieguinho, a vilania de Simioni já se sobrepõe a de outros 'antagonistas' desta edição. "Esse tipo de vilão de reality — ou de novela — é muito mais perigoso do que pessoas como Darlan Cunha, que a gente consegue perceber [quem é]. É um tipo de postura muito mais nocivo e muito mais estratégico."

